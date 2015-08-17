Штаб Ахметова окажет помощь раненым во время обстрелов в Донецке,Мариуполе и Горловке / Фото УНИАН

По информации Штаба на данный момент в больницах Мариуполя находятся 6 пострадавших.

В горбольницу №3 доставлена 10-летняя девочка с тяжелейшими травмами и осколочными ранениями. Ночью ей частично ампутировали ногу. Мама девочки находится в 4-й городской больнице в очень тяжелом состоянии. Туда же госпитализированы еще 4 человека возрастом от 25 до 78 лет. Двое в тяжелом состоянии и двое – в состоянии средней тяжести.

«Наши волонтеры уже находятся в больнице, куда госпитализирована девочка. Мы ждем от врачей заявки на необходимые медикаменты, и первую партию постараемся передать уже сегодня к вечеру. Также мы готовы по необходимости оперативно отреагировать на заявки для взрослых мирных жителей пострадавших в Донецке и Мариуполе. Во всех больницах есть контактная информация Гуманитарного штаба», - прокомментировала Ирина Темерко, руководитель направления «Адресная помощь» Штаба Рината Ахметова.

По информации Гуманитарного штаба, в больницах Донецка находятся мирные жители,пострадавшиево время вчерашних обстрелов города. Такая же информация поступает в Штаб и по Горловке.

«Точной информации по количеству и состоянию пострадавших в Донецке и Горловке у нас пока нет. Мы готовы оказать помощь раненым медикаментами. К сожалению,из-за ограничений, пока рабочего механизма ввоза медикаментов нет. Как оперативную меру, мы предлагаем родственникам пострадавших, если у них есть такая возможность, выехать на мирную территорию, предпочтительно в Артемовск, Краматорск и Мариуполь, для того, чтобы мы могли передать необходимые лекарства. Мы продолжаем искать пути решения этой проблемы», - рассказала Ирина Темерко.

Гуманитарный штаб Рината Ахметова просит родственников и знакомых раненых мирных жителей, а также всех, кому известна информация о пострадавших в результате боевых действий 16 августа в Донецке, Мариуполе и Горловке обращаться на «горячую линию» Гуманитарного штаба – 0800 509 001.