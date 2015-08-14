Украинские специалисты начнут устанавливать бионические протезы участникам АТО со следующего года

«По нашим прогнозам, это будет происходить с начала следующего года массово», - ответил он на вопрос о том, когда участники АТО будут обеспечиваться такими протезами в Украине.

По словам Шевченко, украинские специалисты уже прошли необходимое обучение. Технологии начнут применяться в Украине после исследований в Институте протезирования и протезостроения.

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Чиновник отметил, что пока бойцы АТО получают помощь в протезировании за границей. Эта программа финансируется за счет государства. В бюджете на нее предусмотрено 150 млн грн. В Украине реализация программы возможна за счет средств Фонда социальной защиты инвалидов.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров повысил сумму выплат участникам АТО на протезирование одной конечности за границей до 1800 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет на сегодня 2 млн 196 тыс. грн. Ранее эта сумма не могла превышать 900 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

6 августа в Киеве презентовали технологию Bebionic3 по бионическому протезированию участников АТО, потерявших верхние конечности. В таком протезе каждый палец двигается с помощью микродвигателей. Протез предусматривает 14 видов захватов и может выдерживать вес до 45 кг.