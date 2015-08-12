Беларусь готова оказать гуманитарную помощь Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в Киеве.

«Мы готовы оказать максимальное содействие людям, которые страдают в этих районах (на востоке Украины), мы готовы рассмотреть возможность оказания гуманитарной помощи на основании украинского законодательства», - сказал Макей.

Он напомнил, что в Беларуси находятся около 100 тыс. украинских беженцев, которым белорусские власти стараются создать максимально комфортные условия.