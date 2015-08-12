Беларусь готова оказать гуманитарную помощь Украине
15:19, 12 августа 2015Страна
360
Беларусь готова оказать гуманитарную помощь Украине.
В Беларуси находятся около 100 тыс. украинских беженцев, которым белорусские власти стараются создать максимально комфортные условия / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в Киеве.
«Мы готовы оказать максимальное содействие людям, которые страдают в этих районах (на востоке Украины), мы готовы рассмотреть возможность оказания гуманитарной помощи на основании украинского законодательства», - сказал Макей.
Он напомнил, что в Беларуси находятся около 100 тыс. украинских беженцев, которым белорусские власти стараются создать максимально комфортные условия.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter