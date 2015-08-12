Минздрав за неделю должен выяснить, сколько медпрепаратов в больницах Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк заявил на заседании Кабинета министров.

«Необходимо сделать выездные проверки – разовые проверки в те области, где наименьший уровень обеспечения вакцинами, - сказал Яценюк. - В течение недели провести, чтобы на следующий Кабмин (заседание правительства -УНИАН), где какая ситуация».