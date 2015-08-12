Минздрав за неделю должен выяснить, сколько медпрепаратов в больницах Украины
12:56, 12 августа 2015Страна
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Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил министру здравоохранения Александру Квиташвили провести выездные проверки медицинских учреждений на предмет наличия вакцин и медицинских препаратов первой необходимости.
Квиташвили поручено провести выездные проверки медицинских учреждений на предмет наличия вакцин и медицинских препаратов первой необходимости / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк заявил на заседании Кабинета министров.
«Необходимо сделать выездные проверки – разовые проверки в те области, где наименьший уровень обеспечения вакцинами, - сказал Яценюк. - В течение недели провести, чтобы на следующий Кабмин (заседание правительства -УНИАН), где какая ситуация».
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