Квиташвили обещает, что Украина уже в сентябре начнет закупки лекарств через международные организации

ЮНИСЕФ, ПРООН и Crown Agents будут закупать необходимые лекарства по программам: ВИЧ-СПИД, туберкулез, иммунопрофилактика, детская онкология - онкогематология и др / Фото: УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге в Кабинете министров.

По словам Квиташвили, процесс закупок будет проходить через 3 международные организации - ЮНИСЕФ, ПРООН и Crown Agents.

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“Эти три организации будут закупать необходимые лекарства по 7 программам: ВИЧ-СПИД, туберкулез, имуннопрофилактика, детская онкология - онкогематология, взрослая онкология, вирусный гепатит и конвенция ООН по правам ребенка (гемофилия и орфанные заболевания). Мы завершили устные переговоры. На днях в Киев из Нью-Йорка прилетает техническая группа, которая будет работать подробно над договором. Планируем подписать этот договор до 25 августа, чтобы начать процесс закупок через международные организации уже в сентябре», - отметил министр.

Он подчеркнул, что международные организации завезут в Украину необходимые препараты очень быстро - «у них есть многолетние контакты с производителями, а также запасы готовой продукции на складах».

«До конца года все потребности в лекарствах в стране будут перекрыты. А в следующем году процесс закупок начнется в феврале», - сказал Квиташвили.