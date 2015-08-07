С начала года реабилитационное лечение в санаториях Минобороны прошли более 1 тыс. бойцов АТО

С начала года реабилитационное лечение в санаториях Министерства обороны прошли более 1 тыс. бойцов АТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила начальник Управления коммуникации и прессы Министерства обороны Оксана Гаврилюк на брифинге в Киеве.

«В санаторно-курортных учреждениях Вооруженных сил Украины находятся 138 военных, которые проходят там реабилитационное лечение. Всего с начала 2015 года реабилитационное лечение прошли 1 тыс. 44 военных», - отметила она.

По словам Гаврилюк, сегодня на лечении в медицинских учреждениях Минобороны находятся 179 военных военнослужащих ВСУ и 5 военнослужащих других формирований, а 25 военных лечатся за границей.