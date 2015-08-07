С начала года реабилитационное лечение в санаториях Минобороны прошли более 1 тыс. бойцов АТО
14:48, 07 августа 2015Страна
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Сегодня на лечении в медицинских учреждениях Минобороны находятся 179 военных военнослужащих ВСУ и 5 военнослужащих других формирований, а 25 военных лечатся за границей.
Всего с начала 2015 года реабилитационное лечение прошли 1 тыс. 44 военных / Фото: УНИАН
С начала года реабилитационное лечение в санаториях Министерства обороны прошли более 1 тыс. бойцов АТО.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила начальник Управления коммуникации и прессы Министерства обороны Оксана Гаврилюк на брифинге в Киеве.
«В санаторно-курортных учреждениях Вооруженных сил Украины находятся 138 военных, которые проходят там реабилитационное лечение. Всего с начала 2015 года реабилитационное лечение прошли 1 тыс. 44 военных», - отметила она.
По словам Гаврилюк, сегодня на лечении в медицинских учреждениях Минобороны находятся 179 военных военнослужащих ВСУ и 5 военнослужащих других формирований, а 25 военных лечатся за границей.
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