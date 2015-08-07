Расписание магнитных бурь на август

Но от чрезмерной солнечной активности чаще других страдают люди с гипертонией, гипотонией, перенесенными инфарктами и инсультами, а также с вегето-сосудистой дистонией, пишет vgoru.org.

Среди основных симптомов метеозависимости – утомляемость и раздражительность.

Реакциями организма на магнитные колебания могут являться головные боли, бессонница, упадок сил, депрессия, скачки давления и нарушения в работе сердечно-сосудистой системы организма.

Поэтому во время магнитных бурь следует меньше напрягать свой организм и, по возможности, переносить важные встречи, а также пропускать шумные вечеринки. Если же состояние здоровья сильно ухудшилось, то немедленно вызывайте “скорую” или как можно скорее обращайтесь к врачу.