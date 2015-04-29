Неожиданных причины головной боли

Многие из нас склонны списывать внезапную головную боль на капризы погоды и метеозависимость. На самом же деле у нее существует несколько причин, причем, некоторые из них довольно неожиданные. Более того, в ряде случаев болеутоляющие бессильны.

Подробнее о необычных причинах головной боли рассказывает Joinfo.ua.

1. Голод. Для питания мозга постоянно требуется глюкоза и в том случае, если ему не хватает сахара, он сигнализирует организму о голоде. Этот сигнал может поступать не напрямую, зачастую есть человеку не хочется, а мозг требует питания, «включая» головную боль. В этом случае необходимо съесть что-нибудь сладкое, мучное или выпить чай с сахаром. При этом необходимо учесть, что такой метод подойдет только для экстренного купирования боли, потому что резко поднявшийся после употребления сладкого уровень глюкозы так же резко упадет и чувство голода вернется.

2. Жара. Согласно исследованиям, повышение температуры на 5 °С увеличивает частоту развития головной боли на 7,5%. Поэтому жара особо мучительна для людей, склонных к мигреням. Повышение температуры вызывает расширение сосудов, а оно активизирует тройничный нерв и человек испытывает головную боль.

Головная боль может быть связана с обезвоживанием организма. Дефицит жидкости провоцирует снижение кровоснабжения мозга, что, в свою очередь, вызывает головную боль и даже обмороки. А потому следует пить как минимум 2 л воды в день.

3. Депрессия. Непроходящая головная боль на протяжении нескольких недель может сигнализировать о скрытой депрессии, которая возникает из-за понижения уровня серотонина. В этом случае болеутоляющие бессильны, а проблему способны решить только антидепрессанты, перед приемом которых следует проконсультироваться у врача.