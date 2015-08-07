Полезные продукты для разжижения крови
При тромбофлебите, варикозе и других проблемах сосудов очень важно правильное питание.
Каждый, кто хоть раз сталкивался с заболеваниями вен, обязательно должен знать продукты, разжижающие кровь. При тромбофлебите, варикозе и других проблемах сосудов очень важно правильное питание, пишет ladyhealth.com.ua.
Имбирь – источник гингерола
Гингерол – антисептик, имеющий массу положительных свойств. Одно из них – это способность разжижать и разгонять кровь. В имбире достаточно гингерола, чтобы не допустить развитие тромбофлебита или активно бороться с ним. Максимально полезен свежий имбирь (не маринованный и не сушеный), поэтому можно купить в магазине небольшой корешок и пить с ним чай, либо добавлять в салат.
Красное вино – натуральный антиоксидант
Польза антиоксидантов известна многим любителям зеленого чая. В красном вине этих веществ больше и они более полезны. Антиоксидант под названием ресвератрол как раз таки отвечает за окисление холестерина и препятствует его накоплению на стенках вен. Благодаря этому кровь ходит по сосудам более активно и быстро, не задерживаясь, превращаясь в сгустки и тромбы.
Куриное мясо – кладезь таурина
Кроме куры таурин также содержится в:
белой рыбе;
кальмарах;
яйцах;
молочных продуктах.
Таурин снижает вязкость крови, повышая тонус сосудов и укрепляя их. Также продукты, содержащие таурин, способствуют нормализации кровяного давления.
Полезные ягоды с салицилатом
Действие салицилатов основано на блокировке механизма свертывания крови благодаря витамину К.
Богаты салицилатами в основном фрукты, сухофрукты, овощи и ягоды:
чернослив;
вишня, клюква, клубника, черника;
виноград, апельсины, мандарины;
листовая зелень, перечная мята.