Полезные продукты для разжижения крови

Каждый, кто хоть раз сталкивался с заболеваниями вен, обязательно должен знать продукты, разжижающие кровь. При тромбофлебите, варикозе и других проблемах сосудов очень важно правильное питание, пишет ladyhealth.com.ua.

Имбирь – источник гингерола

Гингерол – антисептик, имеющий массу положительных свойств. Одно из них – это способность разжижать и разгонять кровь. В имбире достаточно гингерола, чтобы не допустить развитие тромбофлебита или активно бороться с ним. Максимально полезен свежий имбирь (не маринованный и не сушеный), поэтому можно купить в магазине небольшой корешок и пить с ним чай, либо добавлять в салат.

Красное вино – натуральный антиоксидант

Польза антиоксидантов известна многим любителям зеленого чая. В красном вине этих веществ больше и они более полезны. Антиоксидант под названием ресвератрол как раз таки отвечает за окисление холестерина и препятствует его накоплению на стенках вен. Благодаря этому кровь ходит по сосудам более активно и быстро, не задерживаясь, превращаясь в сгустки и тромбы.

Куриное мясо – кладезь таурина

Кроме куры таурин также содержится в:

белой рыбе;

кальмарах;

яйцах;

молочных продуктах.

Таурин снижает вязкость крови, повышая тонус сосудов и укрепляя их. Также продукты, содержащие таурин, способствуют нормализации кровяного давления.

Полезные ягоды с салицилатом

Действие салицилатов основано на блокировке механизма свертывания крови благодаря витамину К.

Богаты салицилатами в основном фрукты, сухофрукты, овощи и ягоды:

чернослив;

вишня, клюква, клубника, черника;

виноград, апельсины, мандарины;

листовая зелень, перечная мята.