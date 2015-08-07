Какие специи и пряности ускоряют обмен веществ

Любой повар знает, что блюда приправляются специями не только для вкуса и аромата, но и для ускорения обмена веществ. Это происходит как раз таки благодаря способности различных приправ разгонять кровь. Она начинает идти по сосудам быстрее, проталкивая и растворяя небольшие сгустки, если таковые успели образоваться, пишет ladyhealth.com.ua.

Поэтому желательно иметь дома следующий набор:

корица;

куркума;

карри;

орегано;

тимьян;

анис;

зира;

кайенский перец и т.п.

Вообще, при любых заболеваниях сосудов желательно употреблять продукты, разжижающие кровь. При тромбофлебите это особенно важно, потому что повышенная свертываемость приводит к образованию тромбов, которые могут «путешествовать» по всему организму. Попадание тромба в легочную или сердечную артерию чревато опасными последствиями и даже летальным исходом.