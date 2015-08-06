Сон на боку наиболее эффективен для очищения мозга от токсинов

Сон в латеральной позиции (на боку) по сравнению со сном на спине или животе позволяет мозгу очищаться от продуктов жизнедеятельности более эффективно. Это означает, что поза сна может способствовать защите от неврологических заболеваний, в том числе болезней Альцгеймера и Паркинсона. Такие результаты получены в исследовании, выполненном в американском Университете Стоуни-Брук (Stony Brook University), сообщает Медпортал.

Используя МРТ с динамическим контрастным усилением, Хелен Бенвенисте (Helene Benveniste), Гедок Ли (Hedok Lee)и коллеги получили визуализацию работы глимфатической системы (глиально-лимфатической системы, через которую производится очистка мозга от «мусора»). Во время сна глимфатическая система работает наиболее эффективно, удаляя продукты переработки и токсины. Среди них — белки тау и β-амилоид, которые, накапливаясь, вызывают нейродегенеративные процессы (их скопления в мозге характерны, например, для болезни Альцгеймера).

Бенвенисте и коллеги проводили эксперимент на мышах: грызунов под анестезией помещали в три позиции: латеральную (на боку), пронированную (ничком) и супинированную (на спине). «Анализ систематически показывал нам, что глимфатический транспорт был наиболее эффективен в латеральной позиции по сравнению с пронированной и супинированной», — говорит Бенвенисте. В связи с этим она предлагает учитывать позицию при диагностических МРТ-процедурах, оценивающих эффективность очищения мозга у людей, чтобы отследить накопление токсичных белков.

Любопытно, что латеральная позиция для сна наиболее популярна у человека и большинства животных, даже в дикой природе. Возможно, эта поза выработалась для наиболее эффективной очистки мозга от метаболического мусора во сне.

Исследование также служит дополнительным свидетельством связи нейродегенеративных заболеваний с нарушениями сна. Однако если обычно учитываются трудности засыпания и качество сна, то теперь становится ясно, что поза также важна.

Доктор Бенвенисте отмечает, что, несмотря на то, что авторы исследования считают свои открытия применимыми к людям, для точного понимания нужны МРТ-пробы.