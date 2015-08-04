10 новых научных фактов о сне

Наука сна - территория загадочная, пишет ВВС. Исследователи до сих пор не уверены, что происходит в нашем мозгу во время сна, благодаря чему мы видим сны, и что они означают. Но в последние годы наука открыла несколько вещей о том, что происходит с нашим мозгом в объятиях Морфея.

10 удивительных фактов о том, почему нам необходим полноценный ночной сон:

1. Знакомые запахи помогают формировать воспоминания в мозге во время сна, улучшая производительность вашего обучения.

2. Вздрагивание тела, когда мы засыпаем - очень распространенное явление. Оно абсолютно безвредно и называется "гипнотические рывки".

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3. Одно небольшое исследование показало, что игра на диджериду (музыкальный духовой инструмент аборигенов Австралии, который представляет собой длинную деревянную или бамбуковую трубу. - Ред.) способствует улучшению сна, потому что укрепляет мышцы, которые участвуют в процессе дыхания.

4. Анализ суточных биоритмов человека показывает, что наиболее естественное время для дневного сна - между 14:00 и 16:00. Хотя сон во второй половине дня больше способствует восстановлению организма, небольшой отдых около полудня повышает творческий потенциал.

5. Исследования показали, что мутация в гене DEC2 позволяет некоторым людям полностью высыпаться за четыре часа сна ночью. Никаких побочных эффектов на организм от такого короткого сна в них не обнаружили.

6. Однако, вряд ли вы относитесь к этой группе людей. Тех, кому посчастливилось высыпаться за несколько часов, не более 5% на Земле. Большинству людей нужно 8 часов сна. Но около 30% не позволяют себе спать более шести часов в ночь.

7. Одна из теорий о том, почему нам необходимо спать, утверждает, что во время сна наш мозг упорядочивает воспоминания и впечатления, которые он получил в течение дня. Кажется, во сне мы можем справляться с воспоминаниями о неприятных или травмирующих событиях.

8. Некоторые исследователи с помощью анализа мозговой активности смогли реконструировать видеосюжеты, которые люди просматривали днем на канале YouTube. Ученые уверены, что не за горами тот день, когда подобная методика поможет расшифровывать сны.

9. Военные исследователи обнаружили, что, если вы выспитесь заранее (например, ложась спать ранее в течение нескольких дней), лишение сна не будет таким тяжелым.

10. Если 12 ночей подряд вы будете спать всего по 6 часов, состояние вашего организма будет таким, как при наличии 0,1% алкоголя в крови - неразборчивая речь, нарушение равновесия, ухудшение памяти. Другими словами, это состояние опьянения.