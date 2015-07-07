В комитете ВР наконец-то рассмотрят вопрос передачи закупок лекарств международным организациям
Во вторник 7 июля комитет Верховной Рады по противодействию коррупции рассмотрит вопрос передачи закупок лекарств международным организациям.
Об этом сообщил председатель парламентского комитета по вопросам противодействия коррупции Егор Соболев. "Весной мы по предложению общественных организаций пациентов приняли закон, который передает закупку лекарств иностранным организациям, в частности, ЮНИСЕФ. Это справедливо рассматривалось как важный антикоррупционный шаг".
"К сожалению, он до сих пор не сделан. Министерство здравоохранения утверждает, что надо больше времени. Пациентские организации считают, что это саботаж. И его цель – в этом году снова направить миллиарды денег налогоплательщиков "нужным людям". Чтобы вместе сделать этот антикоррупционный шаг – прекратить закупки лекарств и вакцин через фирмы-прокладки, встречаемся во вторник, 7 июля, в 12:00 по адресу Садовая, 3-а, зал 330" - анонсировал заседание комитета Егор Соболев.
"Будут представители Министерства здравоохранения Украины, парламентских комитетов по здравоохранению и противодействия коррупции, международных организации (в частности, ВОЗ, ПРООН, ЮНИСЕФ, IDA Foundation, Crown Agents) и благотворительного фонда "Пациенты" - говорится в обращении народного депутата.