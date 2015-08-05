Украина отменила запрет на въезд ВИЧ-положительных иностранцев

Запрет на въезд в Украину иностранцев и лиц без гражданства с ВИЧ-положительным статусом отменен.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Как отмечается, запрет на иммиграцию в Украину людям, живущим с ВИЧ, был установлен Перечнем инфекционных болезней, заболевание которыми является основанием для отказа в предоставлении разрешения на иммиграцию в Украину, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Украины от 19.10.2001 № 415.

По данным пресс-службы, 22 июля 2015 года уполномоченный по правам человека направила письмо в адрес министра здравоохранения Украины с просьбой принять меры по внесению изменений в Перечень с целью устранения дискриминационных положений и приведения его в соответствие с международными и европейскими стандартами в области защиты прав человека.

В ответ Минздрав сообщил, что приказом от 11.06.2015 № 329 ВИЧ-инфекция как основание для отказа в предоставлении разрешения на иммиграцию в Украину из Перечня исключена. Изменения в Перечень вступили в силу 10 июля 2015 года, подчеркнули в пресс-службе омбудсмена.

«Таким образом, сегодня иностранцам и лицам без гражданства с ВИЧ-положительным статусом гарантируется возможность беспрепятственно иммигрировать в Украину, искать без чрезмерных и неоправданных препятствий официальное трудоустройство и тому подобное», - говорится в сообщении.

По мнению уполномоченного по правам человека, отмена соответствующего запрета для ВИЧ-положительных иностранцев и лиц без гражданства является значительным шагом вперед в сфере защиты прав человека и противодействия дискриминации людей, живущих с ВИЧ. Кроме того, приняв такое решение, Украина присоединилась к почти 140 прогрессивным государствам которые также отменили подобные запреты как необоснованные, добавили в пресс-службе.