Показатели инфицирования ВИЧ в мире снизились на 35% - ООН

За последние 15 лет был достигнут значительный прогресс в профилактике и лечении ВИЧ. За это время заболеваемость ВИЧ снизилась на 35%, а смертность – на 41%, говорится в докладе Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС), пишет Ремедиум.

Согласно официальным данным, в 2014 году в мире насчитывалось около 36,9 млн ВИЧ-инфицированных человек, 70% которых проживает в Африке. В период с 2000 по 2014 год количество новых случаев инфицирования сократилось с 3,1 млн до 2 млн, а ежегодная смертность упала с 2 млн до 1,2 млн человек.

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Как отмечают составители доклада, глобальные инвестиции в борьбу с ВИЧ выросли за 15 лет с 4,9 млрд долларов до 21,7 млрд долларов, причем 57% средств было выделено внутренними ресурсами.

В документе подчеркивается, что для достижения к 2030 году целевых показателей, установленных ЮНЭЙДС, необходимо нарастить усилия по борьбе с ВИЧ. В ноябре прошлого ЮНЭЙДС представила набор целевых показателей 90–90–90: 90% людей, живущих с ВИЧ, знают о своем ВИЧ-статусе; 90% людей, знающих о своем ВИЧ-положительном статусе, находятся на лечении; и 90% людей, находящихся на лечении, добились подавления вирусной нагрузки.

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По словам экспертов, вызовами в борьбе с ВИЧ является то, что более 70% взрослых, проживающих в Африканских странах южнее Сахары, никогда не проходили тесты на ВИЧ. Еще одной проблемой на пути сокращения распространения ВИЧ считается рост заболеваемости на 25% в Восточной Европе, Центральной Азии, на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Также в докладе указывается, что мировому сообществу необходимо увеличить ежегодные затраты на борьбу с ВИЧ на 8-12 млрд долларов.