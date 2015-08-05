В Украине стартует проект по профилактике неинфекционных заболеваний в сотрудничестве Министерства здравоохранения Украины, Бюро Всемирной организации здравоохранения в Украине и Швейцарского бюро сотрудничества в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Игорь Перегинец сегодня на пресс-конференции.

По его словам, неинфекционные заболевания - сердечно-сосудистые, хронические респираторные, онкологические и сахарный диабет - является причиной более 86% смертей в Украине ежегодно. “Неинфекционные заболевания имеют общие факторы риска, в частности курение, злоупотребление алкоголем, нездоровое питание, малоактивный образ жизни”, - отметил Перегинец.

Он подчеркнул, что проект будет работать в две фазы, каждая из которых - 4 года. “Одним из важных аспектов в реализации проекта является усиление роли семейного врача в первичном звене в популяризации здорового образа жизни и повышение информированности населения о личной ответственности за собственное здоровье», - отметил он.

Перегинец проинформировал, что имплементация проекта начнется в 7 пилотных областях - Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и в городе Киев.

Представитель ВОЗ в Украине и глава бюро ВОЗ в Украине Дорит Ницан отметила, что проект предусматривает инициативу и от общества, и от государства. “Необходимо для достижения общей цели снизить факторы риска, улучшить условия жизни для четкого понимания, что в центре системы здравоохранения находится человек. Цель проекта - уменьшение заболеваемости сердечно-сосудистыми болезнями на 25%”, - сказала Ницан.

Также, по ее мнению, врачи и медицинские сестры в Украине подвергаются эксплуатации: “Если у медиков низкая зарплата, они учатся на ходу, поэтому не могут обеспечить населению качественной медицинской помощи”.

В свою очередь, директор Швейцарского бюро сотрудничества в Украине Гуидо Бельтран отметил, что на реализацию проекта будет предоставлена финансовая помощь в размере 13 млн долларов.

“Проект имеет целью способствовать изменениям в таких сферах как снижение рискованного поведения, в частности употребление алкоголя, курение, уменьшение употребления соли, жирной пищи. Вторая сфера - это раннее выявление симптомов неинфекционных болезней (для этого нужно укрепить первичное звено оказания медицинской помощи). И третья сфера - улучшение регуляторной среды в системе здравоохранения. Здесь мы будем работать совместно с Минздравом над новыми законодательными актами. А также влиять на образование, начиная со школы, чтобы дети приучались к здоровому образу жизни. Надеемся, что как результат этого проекта - продолжительность жизни населения в Украине увеличится», - сказал Бельтран.