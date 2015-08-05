В ВР зарегистрирован альтернативный законопроект о здравоохранении

В Верховной Раде зарегистрирован альтернативный законопроект №2386а-1 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, касающиеся здравоохранения и трансплантации органов и других анатомических материалов человеку».

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе «Блока Петра Порошенко».

Один из авторов законопроекта народный депутат фракции «Блок Петра Порошенко» Ольга Богомолец отметила, что вопрос трансплантации регулируется законом Украины «О трансплантации органов и других анатомических материалов человека». Этим документом регулируются вопросы трансплантации человеческих органов и других анатомических материалов для сохранения жизни других людей.

Необходимость внесения изменений в действующее законодательство обусловлена стремлением к обеспечению реализации конституционного и естественного права человека на жизнь и охрану здоровья.

«Успешный опыт проведения трансплантаций в прогрессивных странах мира, рост количества больных, для которых пересадка органов является единственным способом спасти жизнь, побуждают привести законодательство в этой сфере в соответствие с европейскими стандартами. В Украине ежегодно гибнет от 40 до 60 потенциальных доноров на 1 миллион населения, что составляет около трёх тысяч доноров, которые могли бы спасти жизни 10 тысячам больным. Сегодня в развитых странах мира трансплантация стала стандартом лечения многих патологий, а согласно прогнозам экспертов, в середине третьего тысячелетия 50% хирургических операций будут связаны с пересадкой органов человека», – отметила Богомолец.

Этот законопроект направлен защитить права донора и реципиента на одинаково высоких уровнях. В его основу положен европейский принцип несогласия. Согласно Директиве ЕС №2010/45/ЕС «О стандартах качества и безопасности человеческих органов, предназначенных для трансплантации» от 2010 года, основными принципами являются принцип добровольности и бескорыстия, говорится в пояснительной записке.

«Итак, каждый человек должен взвешенно принять решение о возможности стать донором после своей смерти. Данным законопроектом предусматривается, что совершеннолетнее дееспособное лицо может дать письменное согласие стать донором органов после своей смерти. На такое лицо оформляется карточка потенциального донора государственного образца. Сведения о даче такого согласия будут считаться конфиденциальной информацией. Также, документом предусматривается, что заявление о предоставлении разрешения на трансплантацию может быть отозвано», – отметила Богомолец.

Законопроектом предусмотрено введение новых стандартов регулирования деятельности, связанной с трансплантацией, изменена система государственного контроля, повышен уровень защиты информации о донорах и реципиентах.

«При каждом учреждении здравоохранения, аккредитованном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим политику в сфере здравоохранения, будут созданы специализированные отделения трансплантологии по международным стандартам. Кроме того, вводится обязательное функционирование в каждом таком учреждении этических комитетов. С целью предотвращения нелегальной трансплантации и торговли органами, законопроектом предлагаются также изменения в Уголовный кодекс Украины», – добавила Богомолец.