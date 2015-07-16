Комитет ВР под руководством Богомолец блокирует законопроекты по медицинской реформе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр здравоохранения заявил сегодня на брифинге.

Он отметил, что в ходе заседания профильного комитета ВР эти депутаты пытались «просто заговорить заседание» для того, чтобы не хватило времени на рассмотрение трех правительственных законопроектов о реформировании медицинской отрасли.

Квиташвили добавил, что такое поведение руководства комитета стало для него полной неожиданностью, особенно учитывая то, что бюджетный комитет ВР не высказал замечаний к этим законопроектам.

Вместе с тем Квиташвили заявил, что не собирается сдаваться и добьется, чтобы правительственные законопроекты о медицинской реформе были наконец вынесены на рассмотрение парламента и депутаты приняли их.

Отвечая на вопрос о рассмотрении его заявления об отставке с должности министра, поданной 2 июля, Квиташвили сказал, что ему неизвестна судьба этого документа и что он готов работать на посту министра и в дальнейшем.

Как сообщал УНИАН, в начале июля в Верховной Раде Украины были зарегистрированы три инициированные Министерством охраны здоровья Украины законопроекта о реорганизации медицинских учреждений в рамках проведения реформы здравоохранения.

Правительство предлагает ВР принять законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании законодательства по вопросам здравоохранения» (№2309а); «О внесении изменения в подраздел 4 раздела ХХ «Переходные положения» Налогового кодекса Украины об усовершенствовании законодательства по вопросам здравоохранения» (№2310а) и «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины об усовершенствовании законодательства по вопросам здравоохранения» (№ 2311а).

Как заявил Квиташвили, принятие данных законопроектов положит начало медицинской реформе, поскольку ими предусмотрено полное изменение системы управления учреждениями здравоохранения, даст возможность главным врачам эффективно управлять финансами для лучшего удовлетворения нужд пациентов.