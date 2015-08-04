В Станице Луганской будет работать логистический центр для нужд местного населения

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Луганской ОВГА.

По данным пресс-службы, руководитель Луганской ОВГА Георгий Тука посетил пгт Станица Луганская, которая в последнее время находилась под постоянным огнем боевиков. В населенном пункте губернатор ознакомился с масштабами разрушений, ходом ремонтных работ в образовательных и медицинских учреждениях и местом для организации логистического центра.

Как отметили в пресс-службе, расположить логистический центр запланировали на площади возле автостанции. Параметры площади позволяют организовать большое количество мест торговли продовольственными товарами и товарами первой необходимости, а также разместить мобильные средства банковского обслуживания для осуществления социальных выплат. Наличие в здании автостанции сетей электро-, водоснабжения и водоотвода позволяет организовать торговые места согласно действующим санитарно-эпидемическим нормам. В случае начала обстрела со стороны террористических группировок, технические помещения автостанция также возможно использовать в качестве укрытий для посетителей логистических центров.

«Мы также предлагаем установить постоянные пункты наблюдения для международных организаций, что позволит в значительной степени повысить уровень безопасности гражданского населения во время работы логистического центра», – отметил Тука.

Подобный центр, после согласования в СНБО, мы предлагаем создать перед домом культуры в пгт Новотошковское Попаснянского района».

Как сообщал УНИАН, 20 июля президент Украины Петр Порошенко поручил председателям областных военно-гражданских администраций ускорить открытие на Донбассе гуманитарно-логистических центров, в которых предусмотреть возможность функционирования мобильных банковских учреждений, а также приобретения местным населением продуктов и лекарств по ценам ниже, чем на оккупированных территориях.