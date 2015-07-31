Израиль поможет Украине в создании реабилитационных центров для пострадавших во время боевых действий на Донбассе

Об этом шла речь во время встречи вице-премьер-министра - министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадия Зубко с послом Государства Израиль в Украине Элиавом Белоцерковски, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Зубко отметил, что «сейчас Украина живет в режиме постоянной военной агрессии, и опыт Израиля – как выживать и развиваться в таких условиях – чрезвычайно важен для нас».

«Мы знаем о накопленном опыте и знаниях Израиля по оказанию не только медицинской, но и психологической помощи военным и гражданским, которые пострадали во время военных действий. Применение этого опыта, а также помощь израильских психологов украинским коллегам дадут необходимые инструменты для реабилитации украинцев, которые пострадали от военных действий на Востоке», - сказал Зубко.

В свою очередь, Белоцерковски подчеркнул, что Украина является важным партнером Израиля: «Мы стараемся помогать Украине всеми силами». Посол выразил готовность Израиля оказывать помощь Украине в создании реабилитационных центров и привлечении специалистов для обучения украинских психологов и реабилитологов. «Мы имеем большой опыт как страна, которая постоянно находится в условиях военного конфликта», - отметил посол.