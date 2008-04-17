Даже низкие дозы алкоголя увеличивают риск рака молочной железы

Алкоголь, потребляемый даже в маленьких количествах, увеличивает риск рака молочной железы. К такому выводу пришли врачи Национального института рака и Ассоциации исследования рака в Сан-Диего /США/, рассмотревшие отношения между вероятностью образования грудных опухолей и активностью двух генов, вовлечённых в метаболизм алкоголя.

В некоторых формах рака молочной железы злокачественные клетки имеют рецепторы, чувствительные к гормонам, типа эстрогена. Медики попытались выяснить, влияет ли гормональный статус рецептора опухоли на прогрессию заболевания. В исследовании участвовало 184 тыс. женщин. Онкологи отметили, что те, кто ежедневно употреблял один бокал любого алкогольного напитка, на 7% увеличивали риск рака по сравнению с трезвенниками. Два спиртных напитка в день повышали риск на 32%, а три или более – на 51%. Специалисты подозревают, что алкоголь оказывает эффект на развитие болезни через действие гормона эстрогена.