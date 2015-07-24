Всемирный банк предоставит средства для медицинской реформы в 8 регионах

Об этом УНИАН сообщили в Минздраве.

По словам заместителя министра здравоохранения Украины Игоря Перегинца, свыше $214 млн, которые Украина получит от Всемирного банка на реформу, условно разделят на две части.

«Первая, центральная часть – это общественное здоровье, усиление потенциала Министерства здравоохранения. Большая часть, около 75% - это региональный компонент. Все регионы подавали заявки. Мировым банком было отобрано восемь. Большинство регионов эти деньги будут инвестировать в усиление первичного звена медицинской помощи", - отметил Перегинец.

По его убеждению, в тех регионах, куда были направлены средства, люди уже в следующем году увидят "изменения в инфраструктуре, в качестве услуг, которые будут получать через первичную медицинскую помощь".