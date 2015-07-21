"Законопроект Мусия" на 95% совпадает с проектом, разработанным Минздравом

Альтернативный законопроект о реформировании системы здравоохранения Украины, поданный народным депутатом от «Блока Петра Порошенко» заместителем председателя Комитета ВР по вопросам здравоохранения Олегом Мусием, на 95% совпадает с законопроектом, разработанным нынешним руководством Министерства здравоохранения.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом заявил министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили.

«Альтернативный законопроект, зарегистрированный в Верховной Раде, - это 95% тот текст, который мы подали. Никакой альтернативы там нет. Изменения несущественные, хотя есть и критические замечания. Большой разницы между двумя законопроектами нет. Важно не терять времени. Уверен, что мы сможем найти консенсус. Я прошу поработать с нашей командой и выйти с этим законом на голосование в Верховной Раде», - сказал Квиташвили.

Министр призвал членов Комитета ВР по вопросам здравоохранения обсудить и доработать варианты законопроектов.

«Основные изменения между ними касаются хозяйственной формы собственности. С этим я не вижу проблем. Есть такие изменения, которые не влияют существенно на процессы реформирования. Есть просто моменты, которые могут затянуть процесс. Я готов сесть с той групой, которая работала над альтернативным законопроектом, поработать и сделать нормальный документ. Альтернативный закон включает все те замечания, на которые мы и так были согласны. Уверен, что через несколько дней мы сможем выйти с одним документом», - отметил Квиташвили.

Он подчеркнул, что законопроекты о реформировании системы здравоохранения прошли все экспертные обсуждения. «Они были согласованы со Всемирным банком, Всемирной организацией здравоохранения, с Международным валютным фондом и т.д. Это не законопроекты о приватизации, о продаже имущества. Это усовершенствование идей, которые есть в Украине. Чтобы отойти от оплаты койко-места, чтобы государство могло правильно оплачивать», - сказал Квиташвили.

Как сообщал УНИАН, 16 июля Квиташвили обвинил председателя Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольгу Богомолец, ее первого заместителя Оксану Корчинскую и заместителя Мусия в саботаже рассмотрения правительственных законопроектов о проведении медицинской реформы.

Он отметил, что в ходе заседания профильного комитета ВР эти депутаты пытались «просто заговорить заседание» для того, чтобы не хватило времени на рассмотрение трех правительственных законопроектов о реформировании медицинской отрасли.

Квиташвили добавил, что такое поведение руководства комитета стало для него полной неожиданностью, особенно учитывая то, что Бюджетный комитет ВР не высказал замечаний к этим законопроектам.

В начале июля в ВР были зарегистрированы три инициированных МОЗ законопроекта о реорганизации медицинских учреждений в рамках проведения реформы здравоохранения.

Правительство предлагает принять законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании законодательства по вопросам здравоохранения» (№2309а); «О внесении изменения в подраздел 4 раздела ХХ «Переходные положения» Налогового кодекса Украины об усовершенствовании законодательства по вопросам здравоохранения» (№2310а) и «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины об усовершенствовании законодательства по вопросам здравоохранения» (№ 2311а).

Как заявил Квиташвили, принятие данных законопроектов положит начало медицинской реформе, поскольку предусмотрено полное изменение системы управления учреждениями здравоохранения, даст возможность главным врачам эффективно управлять финансами для лучшего удовлетворения нужд пациентов.