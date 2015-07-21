В регионах Украины вакцин осталось, максимум, на один - два месяца - Минздрав

В регионах Украины по большинству наименований вакцин есть остатки, максимум, на один - два месяца.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель министра здравоохранения Украины Игорь Перегинец на брифинге в Кабинете министров.

По его словам, особенно критическая ситуация сложилась с вакциной БЦЖ.

“В прошлом году было закуплено лишь 100 тыс. доз этого иммунобиологического препарата, а потребность Украины - 1 млн 200 тыс. доз. Эту ситуацию мы исправляем переговорами с международными донорами и запуском в ближайшие две недели национальных государственных закупок. Также критическая потребность в антитоксинах против ботулизма, против укусов змей и противостолбнячной сыворотке. На этой неделе эти иммунобиологические препараты будут завезены в Украину фирмой-производителем. Минздрав разрешил одноразовый завоз указанных препаратов, потому что они критически нужны Украине. Также есть договоренность с канадским правительством, что Канада покроет 20% потребности нашей страны в этих препаратах”, - отметил Перегинец.

В то же время он подчеркнул, что показатели общей заболеваемости инфекционными болезнями в Украине (без учета данных Крыма) ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,5%.

“Есть спад показателей заболеваемости корью, краснухой, острыми гепатитами. Эпидемическая ситуация управляемая, однако это не снимает ответственности с Минздрава за максимальное обеспечение вакцинами”, - подчеркнул Перегинец.