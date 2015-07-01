Уровень охвата украинских детей прививками против полиомиелита критически низкий - Минздрав

Как сообщили УНИАН в Минздраве, об этом заявил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Шафранский во время селекторного совещания с главными внештатными специалистами Департаментов здравоохранения ОГА по эффективному использованию вакцин против полиомиелита и готовности медицинских учреждений здравоохранения ко плановому проведению прививок детей против полиомиелита.

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«Уровень охвата украинских детей прививками против полиомиелита является критически низким, что представляет серьезную опасность не только для Украины, но и для международного сообщества. Я благодарен нашим международным партнерам за оказанную помощь, а также поддержку, которую они будут предоставлять в процессе программы вакцинации. Наша задача сегодня – проверить состояние готовности учреждений здравоохранения в различных регионах до проведения этих прививок, а именно: четкого определения контингентов детей, которые должны получить прививки; соблюдение условий «холодовой цепи» на всех этапах хранения и использования вакцин; обеспечение постоянного мониторинга за проведением прививок и использованием полученных вакцин", - отметил Шафранский.

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Он отметил, что к Правительством Канады в качестве гуманитарной помощи было выделено 3 млн канадских долларов, на которые Детским фондом ООН ЮНИСЕФ закуплено 1,1 млн доз инактивированной вакцины против полиомиелита и 3,7 млн доз вакцины против полиомиелита оральной, живой. Первая партия вакцин уже поступила в Украину.

Эксперт по вопросам иммунопрофилактики Сергей Платов, подчеркнул, что предоставленную вакцину следует использовать как для плановых прививок, так и детям, которые не получили вакцинацию в предыдущие годы.

Информационно-коммуникативная поддержка проведению прививок как среди родителей, так и медицинских работников, будет осуществляться при поддержке Детского фонда ООН ЮНИСЕФ.