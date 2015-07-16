Причины депрессии

Специалисты утверждают, что источник бед кроется в физиологии человека: недостаток солнечного света нарушает выработку серотонина — органического белка, вырабатываемого эпифизом (эндокринной железой крохотных размеров, расположенной в мозге), который регулирует наше настроение, а также сон и аппетит

Выход: Постараться перестроить свой режим дня так, чтобы использовать светлое время суток максимально. Хорошим эффектом обладает и фототерапия с использованием яркого белого света. Она представляет собой часовой сеанс, в течение которого страдающий депрессией человек сидит перед установленной на расстоянии 60 см яркой лампой дневного света.

Как правило, в группу риска входят подростки и люди более старшего возраста в виду ощной гормональной перестройки, характерной для их организма.

Помимо того, именно в этих двух возрастных группах наблюдается глубинная переоценка ценностей и системы идеалов.

Выход: Обратиться за помощью к специалисту (психиатру, психотерапевту), который поможет разберется в причинах вашей тоски и назначит при необходимости лекарственные препараты.Это могут быть антидепрессанты, седативные средства или снотворное — в зависимости от типа депрессии, которой страдает пациент (тревожной, апатичной или тоскливой).

Среди ниболее сильных эмоциональных потрясений выделяют смерть близкого человека, развод, потеря работы…

Выход: Научиться контролировать свои эмоции, изменить свой взгляд на проблемы. Ведь даже на самое ужасное событие смотреть можно и с позитивной стороны. Если не получается, призовите на помощь близких друзей.

Также не лишним будет соблюдение режима дня, полноценное питание, продолжительный сон, минимальное потребление кофе и алкоголя, прогулки и занятия физкультурой. В борьбе со стрессом самыми полезными считаются такие виды развивающие выносливость спорта, как теннис,бег, плавание, аэробика.

Риск развития депрессии высок и у тех, кто страдает различными эндокринными нарушениями, включая сахарный диабет, ишемической болезнью сердца, циррозом печени, сердечной недостаточностью, злокачественными новообразованиями, рассеянным склерозом, ревматоидным артритом, внутричерепными опухолями, атеросклерозом сосудов головного мозга.

Аффективные нарушения могут вызывать также авитаминозы: дефицит железа и витамина В12, а также прием некоторых лекарств (кортикостероидов, противоопухолевых и гипотензивных средств).

Выход: Лечение в комплексе с депрессией основного заболевания, выполнять все рекомендации врача.

Депрессию может перейти и по наследству. Специалисты давно заметили, что если один из родителей в семье страдал определенным расстройством нервной системы, у их потомков вероятность возникновения подобных расстройств довольно велика.

Выход: Пытаться строить свою жизнь таким образом, чтобы она вам доставляла максимум удовольствия, окружая себя постоянно приятными людьми, занимаясь работой по душе, интересным хобби. А при возниконвении проблем сразу же обращаться к специалистам (неврологу, психологу, психиатру).