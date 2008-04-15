Благотворительный фонд Рината Ахметова ”Развитие Украины” подарил первый дом многодетной семье

Благотворительный Фонд Рината Ахметова "Развитие Украины" передал ключи от первого дома, который был приобретен в рамках программы "Согрей Любовью Ребенка", инициированной Президентом Украины Виктором Ющенко. Ключи от нового дома многодетной семье вручили председатель Национального совета по вопросам благотворительности при Президенте Украины «Согрей любовью ребенка» Виталина Ющенко, директор Благотворительного фонда "Развитие Украины" Анатолий Заболотный и глава Луганской облгосадминистрации Александр Антипов. Первый дом получила семья Ярощуков из города Антрацит, что на Луганщине. В этой семье воспитываются 11 детей. Собственного жилья семья не имела, арендовала 3-комнатный дом без надлежащих условий. Председатель Национального совета по вопросам благотворительности при Президенте Украины «Согрей любовью ребенка» Виталина Ющенко:

Принимать участие в этом событии для меня большая ответственность. Это одна из первых акций Нацсовета по вопросам благостворительности. Верю, такое сотрудничество власти и бизнеса станет доброй традицией в Украине.

Я считаю за честь быть причастной к этому важному делу. Здесь я, действительно, буду полезна людям! Кроме того, всегда приятно вручать подарки! Особенно, когда даришь их детям. В этой семье их аж 11! Я смотрела на этих детей – они сейчас взволнованы, они не привыкли быть в центре внимания. Думаю, по-настоящему эта семья будет радоваться, когда мы все разъедемся и они переселятся к своему новому дому.

В ближайшее время мы проведем подобные акции во всех регионах Украины. И другие многодетные семьи получат жилье.

Как председатель Нацсовета хочу поблагодарить всех, кто приобщился к этому доброму делу – фонду «Развитие Украины», местной власти Луганской области. Я также благодарю Президента Украины за то, что положил начало этому проекту. Такое сотрудничество должно стать хорошим примером для наследования.

Директор Благотворительного Фонда "Развитие Украины" Анатолий Заболотний:

Фонд "Развитие Украины" взял на себя обязательство улучшить жилищные условия 44-х семей в Крыму, Донецкой, Закарпатской, Луганской областях, которые воспитывают 10 и больше несовершеннолетних детей. Мы провели личные встречи с каждой многодетной семьей, узнали реальные потребности, основные трудности, проблемы.

Например этот дом, который мы передаем сегодня, стоит – 180 тыс.грн. При выборе дома мы учли все пожелания семьи Ярощуков: много земли для ведения хозяйства, колодец во дворе, хорошие светлые комнаты.

На сегодняшний день Фондом составлены и согласованы графики финансирования проекта для решения жилищных проблем всех 44 семей. Результатом этой работы будет улучшение жилищных условий всех семьей, участвующих в проекте с учетом их потребностей и стандартов качества жизни.

В ближайшее время Фонд передаст ключи вот новых домов многодетным семьям Закарпатья и Крыма.

Глава Луганской облгосадминистрации Александр Антипов:

Сегодня определяющими для Луганской областной власти в вопросах социальной поддержки и защиты многодетных семей есть инициативы Президента Украины в рамках проекта власти и бизнеса «Согрей любовью ребенка». С целью обеспечения реализации этих инициатив особенное внимание в области уделяется семьям, которые воспитывают 10 и больше несовершеннолетних детей. В частности, 8 февраля текущего года был подписан меморандум о взаимодействии между облгосадминистрацией и Благотворительным фондом «Развитие Украины». И уже сегодня многодетная семья Ярощуков получает собственное жилье.

СПРАВКА УНИАН. Благотворительный фонд «Развитие Украины» - неприбыльная организация, созданная 15 июля 2005 года.

Миссия Фонда – создавать фундамент для успешного и устойчивого развития украинского общества, инвестируя в образование будущих поколений, здоровья нации, сохранения и развитие украинской культуры.

Направления деятельности Фонда: современное образование, здоровая нации, культурное достояние, адресная помощь.

Президент Благотворительного фонда «Развитие Украины» - Ринат Леонидович Ахметов.