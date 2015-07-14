Дети, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации, будут воспитываться в патронатных семьях

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 246 народных депутатов из 326 зарегистрированных в сессионном зале.

В частности, в Законе Украины "Об охране детства" определяется, что ребенок, который находится в сложных жизненных обстоятельствах - ребенок, который попал в условия, негативно влияющие на его жизнь, состояние здоровья и развитие в связи с инвалидностью; тяжелой болезнью; беспризорностью; пребыванием в конфликте с законом; вовлечением в наихудшие формы детского труда; зависимостью от психотропных веществ и других вредных зависимостей; насилием и жестоким обращением в семье; уклонением родителей, лиц, их заменяющих, от исполнения своих обязанностей; обстоятельствами стихийного бедствия, техногенных аварий, катастроф, военных действий или вооруженных конфликтов и т.п., что установлено по результатам оценки нужд ребенка.

Субъекты социальной работы в ходе своей профессиональной деятельности осуществляют мероприятия по выявлению детей, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, предоставляют им комплекс услуг в рамках полномочий, определенных законодательством; информируют другие субъекты, органы опеки и попечительства в случае необходимости осуществления комплексных мер по защите ребенка и оказанию поддержки родителям и привлечению их к ответственности.

В случае, если в связи со сложными жизненными обстоятельствами ребенок временно проживает или может проживать со своими родителями, его уход и воспитание могут осуществлять семья родственников, знакомых, патронатных воспитателей; центры социально-психологической реабилитации детей, приюты для детей служб по делам детей, другие специальные учреждения для детей (независимо от субъекта права собственности и подчинения), в которых созданы надлежащие условия для проживания, воспитания, обучения и реабилитации ребенка в соответствии с его потребностями.

Социальные службы обязаны в максимально короткий срок предложить семье ребенка комплекс услуг, направленных на минимизацию или полное преодоление сложных жизненных обстоятельств, и способствовать возвращению ребенка к родителям.

В случае, когда возврат ребенка к его родителям является невозможным, противоречит его интересам органы опеки и попечительства осуществляют меры по оказанию ребенку правового статуса ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки, защите жилищных и имущественных прав, устройству в одну из форм воспитания, которое наиболее соответствует потребностям ребенка.

Среди прочего, предлагается установить, что семьи с детьми могут быть поселены для временного проживания в школы-интернаты, детские дома и другие государственные учреждения для детей в порядке, определенном Кабинетом министров Украины.

Кроме того, определяется, что государство предпринимает все необходимые и возможные меры для обеспечения защиты прав детей, находящихся в зоне военных действий или вооруженных конфликтов, и ухода за ними в соответствии с нормами международного гуманитарного права.

Государство в максимально короткий срок создает условия для отселения детей, которые оказались или могут оказаться в зоне военных действий или вооруженных конфликтов, в безопасные районы.

Первоочередным и неотложным отселением в безопасные районы обеспечиваются дети, которые находятся в государственных учреждениях для детей; дети, которые воспитываются в приемных семьях, семьях опекунов (попечителей), в семьях патронатных воспитателей, детских домах семейного типа вместе с семьями, в которых они находятся, а также дети, которые во время военных действий или вооруженных конфликтов потеряли своих родителей, лиц, которые занимались ими, или разъединены с членами семьи.

Детей, прибывших без сопровождения взрослых, и детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки устраивают в семьи (родственников, патронатных воспитателей, приемные семьи, детские дома семейного типа, заведения для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, учреждения здравоохранения и другие заведения, где таким детям предоставляется возможность проживания или временного пребывания и обеспечение всеми видами необходимой помощи в зависимости от потребностей ребенка.

Участие детей в военных действиях и вооруженных конфликтах, создание детских военизированных организаций и формирований, пропаганда среди детей войны и насилия запрещаются.

Государство принимает все необходимые и возможные меры по розыску и возврату в Украину детей, которые были незаконно вывезены за ее пределы в связи обстоятельствами, связанными с военными действиями или вооруженными конфликтами.

В Законе Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц", в частности, устанавливается, что функции органов опеки и попечительства, которые временно не осуществляют или осуществляют не в полном объеме свои полномочия в связи с проведением антитеррористической операции, осуществление деятельности, связанной с защитой прав внутренне перемещенных детей, реализация ими права на семейное воспитание возлагаются на органы опеки и попечительства по месту фактического нахождения таких детей.

Решение об устройстве ребенка-сироты, ребенка, лишенного родительской опеки, в семейные формы воспитания принимается при наличии свидетельства о рождении ребенка; заключения о состоянии его здоровья; документов, подтверждающих правовой статус ребенка, а в случае отсутствия таких документов – дубликата учетно-статистической карточки ребенка, выведенного из электронного банка данных о детях-сиротах и детях, лишенных родительской опеки, заверенного в установленном порядке центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере усыновления и защиты прав детей.

В Семейном кодексе Украины устанавливается, в частности, что патронат над детьми – это временный уход и воспитание ребенка в семье патронатного воспитателя на период преодоления ребенком, родителями или лицами, их заменяющими, сложных жизненных обстоятельств; и/или на период принятия решения об обретении ребенком статуса сироты, ребенка, лишенного родительской опеки и определения формы его дальнейшего устройства.

Для устройства ребенка в семью патронатного воспитателя нужно согласие ребенка, если он достиг такого возраста и уровня развития, что может его выразить.

Ребенок, устроенный в семью патронатного воспитателя, имеет право поддерживать личные контакты с родителями и другими родственниками, кроме случаев, когда это может нанести вред его жизни, здоровью, развитию.

Оплата труда патронатного воспитателя и выплата государственной социальной помощи на содержание ребенка/детей в семье патронатного воспитателя осуществляется в порядке, определенном Кабинетом министров Украины.

В Жилищном кодексе Украинской ССР устанавливается, что при вынесении в установленном порядке решения о создании семьи патронатного воспитателя, лицам, которые назначены патронатными воспитателями, для совместного проживания с детьми, устроенными в их семьи, может предоставляться вне очереди жилой дом или квартира на период исполнения ими обязанностей патронатного воспитателя по норме, которая устанавливается Кабинетом министров Украины.