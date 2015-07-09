Эфирные масла помогают при заживлении инфицированных ран

Колонии болезнетворных бактерий могут развиваться на поверхности хронических ран и медицинских устройств, тем самым вызывая серьезные проблемы со здоровьем и создавая трудности при лечении. Но теперь ученые нашли способ использования антимикробных соединений, полученных из мяты и корицы, в виде нанокапсул, которые могут помочь справиться с биопленками, образуемыми болезнетворными бактериями, и улучшить заживление хронических ран. Они отмечают, что такие нанокапсулы с антибактериальными соединениями могут быть использованы в качестве местного антибактериального и дезинфицирующего средства. Результаты исследования опубликованы в журнале «ACS Nano», пишет Аптека.

Многие бактерии слипаются между собой таким образом, что образуют биопленки, и в результате их сложно устранить традиционными антибиотиками. Врачи иногда рекомендуют вырезать ткани, пораженные биопленками бактерий. Этот подход является дорогостоящим и инвазивным, поэтому многие пациенты отказываются от такого вида оперативного лечения. В свою очередь, эфирные масла и другие природные соединения используются в последнее время в качестве альтернативных веществ, которые способны помочь избавиться от биопленок, образованных болезнетворными бактериями, однако ученым было тяжело использовать антибактериальную активность эфирных масел для таких процедур. Поэтому было проведено новое исследование с целью разработки способа доставки антибактериальных компонентов эфирных масел мяты и корицы непосредственно на раневую поверхность с биопленками болезнетворных бактерий.

В ходе исследования ученые поместили мятное мало и коричный альдегид в наночастицы диоксида кремния, а затем использовали эти нанокапсулы для борьбы с различными штаммами бактерий, включая устойчивые к антибиотикам штаммы. В результате было выявлено, что лечение с нанокапсулами было эффективным в отношении 4 штаммов болезнетворных бактерий, в том числе устойчивым к антибиотикам. Кроме того, такое лечение также способствовало росту фибробластов, то есть улучшало заживление хронических ран.