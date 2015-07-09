Среди осужденных в Украине около 4,6% ВИЧ-инфицированных

Количество ВИЧ-инфицированных в пенитенциарных учреждениях Украины составляет 3988 человек - это 4,6% от общей численности осужденных и лиц, взятых под стражу.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные были обнародованы в ходе конференции на тему: «Здравоохранение за решеткой. ВИЧ/СПИД, туберкулез и другие социально опасные заболевания: вызовы, возможности и развитие», которая проходит в Киеве 9-10 июля.

Участники мероприятия отметили, что пенитенциарные учреждения рассматриваются во всем мире как учреждения повышенного риска распространения социально опасных инфекций, среди которых одно из ведущих мест занимают ВИЧ-инфекция и туберкулез.

Показатель распространенности ВИЧ-инфекции среди осужденных и лиц, взятых под стражу, превышает показатель среди общего населения в 15 раз, а показатель распространенности СПИДа - в 14 раз.

Председатель Государственной пенитенциарной службы Украины Владимир Палагнюк подчеркнул, что заключенные являются наиболее уязвимой категорией населения по заражению социально опасными инфекциями.

«Наши медики, а их в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах более 2000, работают в чрезвычайно тяжелых условиях. Ежедневно подвергаются риску двойных заражений, угрожает им и физическая опасность. В то же время нам необходимо медицинское оборудование, которого пенитенциарная служба не получала уже 5 лет. Есть проблема несвоевременного выявления и профилактики болезней. Несвоевременно обнаруживаем и проводит профилактику болезней. Крайне необходимо оборудование для диагностики болезней, которые являются последствиями туберкулеза и СПИДа», - сказал Палагнюк.