Профсоюзные санатории необходимо привлечь для реабилитации бойцов АТО

17:07, 08 июля 2015
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Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что имущество профсоюзов должно быть передано в управление МО для того, чтобы им пользовались раненные бойцы АТО для реабилитации.

Порошенко заявляет о необходимости передачи Минобороны профсоюзных санаториев для реабилитации бойцов АТО / Фото: facebook.com/yashka.tsygankov

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал на совещании с председателями областных, Киевской городской государственных администраций с участием руководства центральных органов власти и правоохранительных органов сегодня в Одессе.

"Относительно решения по профсоюзному имуществу. Два месяца назад СНБО принял решение о том, чтобы передать во время особого периода имущество профсоюзов, в первую очередь санатории, в управление Минобороны, для того чтобы раненные воины АТО имели возможность реабилитироваться после лечения в госпиталях", - сказал глава государства.

Порошенко подчеркнул, что это имущество должно использоваться не дельцами для собственного обогащения, а для оздоровления украинских воинов".

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