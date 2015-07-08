Профсоюзные санатории необходимо привлечь для реабилитации бойцов АТО
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что имущество профсоюзов должно быть передано в управление МО для того, чтобы им пользовались раненные бойцы АТО для реабилитации.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал на совещании с председателями областных, Киевской городской государственных администраций с участием руководства центральных органов власти и правоохранительных органов сегодня в Одессе.
"Относительно решения по профсоюзному имуществу. Два месяца назад СНБО принял решение о том, чтобы передать во время особого периода имущество профсоюзов, в первую очередь санатории, в управление Минобороны, для того чтобы раненные воины АТО имели возможность реабилитироваться после лечения в госпиталях", - сказал глава государства.
Порошенко подчеркнул, что это имущество должно использоваться не дельцами для собственного обогащения, а для оздоровления украинских воинов".