Минздрав разрешил одноразовый ввоз незарегистрированных лекарств против ботулизма, столбняка и укусов змей

Министерство здравоохранения выдало одноразовое разрешение на ввоз в Украину незарегистрированных лекарств против ботулизма, столбняка и укусов змей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минздрава.

«Подписан приказ Минздрава Украины № 409 «О ввозе незарегистрированных в Украине лекарственных средств (медицинских иммунобиологических препаратов)», который дает разрешение на ввоз в Украину сыворотки от ботулизма, столбняка, укусов змей. Все препараты произведены в Польше», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, разрешение предусматривает ввоз в Украину следующее количество препаратов: против ботулизма - 1500 доз; против яда гадюки - 1200 доз; против столбняка - 70 тыс. доз. По словам специалистов Минздрава Украины, этого количества должно хватить для нужд регионов.

Также на завершающем этапе находится государственная регистрация столбнячного анатоксина производства Чехии и Словакии, сообщили в ведомстве.

Кроме этого, Минздрав Украины отмечает, что компании, которые обратятся с соответствующим ходатайством относительно ввоза гуманитарной помощи этой группы препаратов, получат соответствующее согласование в кратчайшие сроки.