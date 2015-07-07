В медицинских вузах увеличили количество мест по госзаказу

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на брифинге первый заместитель министра образования и науки Инна Совсун.

Она отметила, что общее сокращение государственного заказа по сравнению с прошлым годом составляет 10-12%. По словам Совсун, по большинству специальностей было сокращено количество мест для абитуриентов, поступающих в вузы.

Она отметила, что в то же время количество мест на обучение по государственному заказу в медицинские вузы увеличено на 10-15% по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, по словам Совсун, на обучение по некоторым военным специальностям увеличение количества мест по госзаказу составляет до 600%. При этом она подчеркнула, что это связано с тем, что предыдущие объемы были небольшие, например, 1,2 тыс. мест в прошлом году, а в этом госзаказ увеличен на определенные специальности, поэтому и получился такой большой процент увеличения государственного заказа.

При этом она подчеркнула, что будет сокращен государственный заказ на обучение на общественно-гуманитарные специальности и довольно незначительное сокращение – на IT-специальности.

Также Совсун сообщила, что в прошлом году общий объем государственного заказа составлял около 300 тысяч мест на всех уровнях, то есть речь идет не только о бакалавриате. По ее словам, в вузы поступили 260 тысяч абитуриентов на места государственного заказа.

Она подчеркнула, что это было связано с ситуацией в Крыму и с ситуацией на Донбассе.

По словам Совсун, сокращение в текущем году мест государственного заказа в вузах снова связано с ситуацией в Крыму и на Донбассе, но также это связано и с сокращением общего количества выпускников в связи с демографической ситуацией.

Совсун отметила, что в этом году на 23% меньше выпускников школ, чем в прошлом году.

По ее словам, объем государственного заказа на текущий год на бакалавриат составляет 106 тысяч, речь идет о местах на дневную и заочную форму обучения, из которых 89 тысяч мест государственного заказа на дневную форму обучения.

Она добавила, что в текущем году ВНО проходили 289 тысяч человек, из которых 220 тысяч - выпускники этого года.

Совсун подчеркнула, что на данное время пока еще нет распределения мест государственного заказа.

При этом она подчеркнула: “Министерство образования и науки гарантирует, что к пятнице места будут распределены”.

Совсун уточнила, что информация о распределении мест государственного заказа будет опубликована на сайте Министерства образования и науки.