За прошедшие сутки в зоне АТО трое украинских военных получили ранения

За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины в результате активных боевых действий погибших среди украинских военнослужащих не было, трое бойцов получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

Как сообщал УНИАН, по данным штаба АТО, с 18.00 до полуночи 5 июля пророссийские незаконные вооруженные формирования более 20 раз обстреливали украинских силовиков.