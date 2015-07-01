За сутки погиб 1 украинский военный и 10 ранены
13:01, 01 июля 2015Страна
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Об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко
Потери и ранения бойцов случились на донецком направлении / Фото: facebook.com/yashka.tsygankov
За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции погиб один украинский военный, 10 получили ранения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.
По его словам, потери и ранения бойцов случились на донецком направлении.
Как сообщал УНИАН, на протяжении минувших суток боевики 53 раза обстреляли украинские позиции.
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