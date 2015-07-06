В порядке ли ваши суставы? Тест
Равновесие напрямую связано с работой суставов ног.
Состояние суставов поможет определить два простые упражнения.
* Присядьте на корточки и пройдите на носках 2–3 метра. Если возникают проблемы, стоит обследовать коленные и голеностопные суставы.
* Стоя на одной ноге, наденьте носок на другую. Если не получается, у вас нарушено равновесие, а оно тесно связано с работой суставов ног.
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Люди часто путают две болезни: артрит и артроз. Нужно знать, что при артрите чаще всего страдают суставы ног - тазобедренные, коленные, голеностопные. При артрозе наблюдается механический ритм боли во время движения.
Еще ревматоидный артрит заявляет о себе острой симметричной болью в суставах кистей и стоп. Болевые ощущения при реактивном артрите инфекционного происхождения чаще носят асимметричный характер: ноют не оба сустава, а один.