В порядке ли ваши суставы? Тест

Состояние суставов поможет определить два простые упражнения.

* Присядьте на корточки и пройдите на носках 2–3 метра. Если возникают проблемы, стоит обследовать коленные и голеностопные суставы.

* Стоя на одной ноге, наденьте носок на другую. Если не получается, у вас нарушено равновесие, а оно тесно связано с работой суставов ног.

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Люди часто путают две болезни: артрит и артроз. Нужно знать, что при артрите чаще всего страдают суставы ног - тазобедренные, коленные, голеностопные. При артрозе наблюдается механический ритм боли во время движения.

Еще ревматоидный артрит заявляет о себе острой симметричной болью в суставах кистей и стоп. Болевые ощущения при реактивном артрите инфекционного происхождения чаще носят асимметричный характер: ноют не оба сустава, а один.