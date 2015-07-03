Правительство отказалось от референтных цен на лекарственные средства

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Данное постановление от 22 апреля 2015 года «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета министров Украины» было подписано 2 июля 2015 года.

Согласно сообщению, постановление также отменяет участие Государственной инспекции по контролю цен в процессе декларирования. В функции Госценинспекции ранее входило предоставление заключений об экономической обоснованности расчета оптово-отпускной цены с использованием механизма референтного ценообразования.

Читайте такжеВИЧ-инфицированные на оккупированных территориях смогут получать препараты от ЮНИСЕФ

Как сообщила пресс-служба, принятие данного решения обусловлено ситуацией, которая сложилась на валютном рынке. Резкие изменения курсов валют, происходившие в последнее время, превышали допустимые законодательством темпы возможного роста задекларированной отпускной цены. Это усложняло обеспечение социально незащищенных слоев населения льготными лекарственными средствами. Согласно сообщению, Минздрав получил множество обращений от подразделений охраны здоровья государственных администраций, учреждений здравоохранения, аптек и пациентов с просьбой урегулировать проблемы, вызванные нестабильностью курса.

Согласно сообщению, постановление вступит в силу с момента публикации в официальных изданиях.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины с 1 августа 2014 года ввел референтное (сравнительное) ценообразование на лекарственные средства и изделия медицинского назначения, закупка которых осуществляется за счет государственного и местных бюджетов. Этот механизм в Украине предполагает, что субъекты хозяйствования декларируют цены на лекарства с учетом цен на такие же препараты в соседних странах - Словакии, Болгарии, Молдове и Польше. Если подобные лекарственные препараты в этих странах не представлены, учитываются цены в Латвии, Сербии, Венгрии и Украине.

Учреждения и заведения здравоохранения, которые полностью или частично финансируются из бюджетов, закупают лекарственные средства и медизделия по ценам, не превышающим уровня задекларированных.