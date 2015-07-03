Благодаря ЮНИСЕФ психологическую помощь получили более 11 тысяч детей с востока Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили глава представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Джованна Барберис и министр образования и науки Украины Сергей Квит на пресс-конференции в Киеве по результатам завершенной в настоящее время программы психосоциальной поддержки детям в восточных и центральных областях Украины, которая была начата в июле 2014 года. В числе партнеров программы - также были Национальный университет «Киево-Могилянская Академия» и Украинский научно-методический центр практической психологии и социальной работы.

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По словам Квита, программой были охвачены 5 ближайших к зоне конфликта областей: Донецкая, Луганская, Харьковская, Запорожская и Днепропетровская. Причем в программу входили территории как подконтрольные, так и не подконтрольные правительству Украины. На первом этапе было подготовлено 400 психологов из действующих в учебных заведениях, как школьных, так и внешкольных, дошкольных, овладевших современными методиками психологической реабилитации, используемыми в США и странах Европы. С января началась работа этих психологов с детьми. Дети были как из семей переселенцев, так и те, которые остаются в зоне конфликта.

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«Психологи были обучены новым навыкам, как определять потребности детей и как на них реагировать. Это школьные психологи, которые организовывали групповые сессии для детей, где те играли, разговаривали, и в процессе могли выразить свои чувства, свою озабоченность. И это оставляет пространство для того, чтобы лучше понять, что происходит и как можно реагировать и улучшать помощь и справляться с некоторыми обеспокоенности», - рассказала Барберис.

Отмечалось, что методики отличаются от традиционной специализированной психотерапевтической помощи, которая очень дорогая и требует наличия высокопрофессиональных специалистов. Как отметила представитель ЮНИСЕФ, эти новые методики, которые позволяют действовать быстро и воплощаются в жизнь имеющимися психологами в учебных заведениях, показали хорошие результаты.

«С интервалом в 2 месяца давалась оценка состояния детей. И результаты нас очень обнадеживают. Среди детей, с которыми разговаривали в начале, 37,5% имели высокий уровень стресса, а после вмешательства этот процент уменьшился до 11,3%. Таким образом, произошло значительное улучшение социального поведения детей – они стали менее изолированными и теперь хотят социализироваться, общаться со своими сверстниками», - в частности, отметила Барберис.

«За полгода более 11 тыс. детей получили психосоциальную поддержку и более 1,5 тыс. воспитателей и тех, кто ухаживает за детьми, получили такую помощь. Мы очень и очень довольны результатами, которые достигнуты за такой короткий промежуток времени», - продолжила она, выразив убеждение, что программа должна продолжаться и развиваться в Украине.

Барберис сказала, что по оценкам ЮНИСЕФ примерно 100 тыс. детей в Украине нуждаются в такой психологической поддержке. «И эта ситуация вызывает огромную обеспокоенность, и не только в отношении детей, которые покинули зону конфликта, но также в отношении тех, кто до сих пор находится в зонах конфликта. Речь идет о детях по обе стороны линии разграничения», - отметила она.

Директор Украинского научно-методического центра практической психологии и социальной работы Виталий Панок отметил важность привнесения современных методологий социального уровня в отечественную систему психологической службы. По его словам, изданы методические материалы по программе, которую намерены распространить на все регионы Украины.

Президент Национального университета «Киево-Могилянская Академия» Андрей Мелешевич в свою очередь проинформировал о планах учебного заведения в ближайшее время открыть Центр психологической реабилитации уже для наших военных, которые будут возвращаться из зоны АТО.

«Академия начинает проект помощи интеграции военных в мирную среду. Это еще одно мероприятие для того, чтобы помочь нашему обществу создать мирную среду», - сказал он.

Также Мелешевич сообщил, что в этом году открывается кафедра психологии в Киево-Могилянской академии, где обучение будет базироваться именно на современных практических проектах, уже подтвержденных положительными результатами.