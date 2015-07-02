Семьи с малышами, оставшиеся на оккупированных территориях, получают детские наборы для выживания от штаба Ахметова

Как сообщили УНИАН в Гуманитарном штабе Рината Ахметова, выдача помощи детям осуществляется с августа 2014 года, когда на Донбасс была отправлена первая автоколонна Гуманитарного рейса Рината Ахметова с продуктами для мирных жителей.За этот период гуманитарная помощь раздавалась в более чем 60 пунктах выдачи Штаба Ахметова в городах и селах на подконтрольных и неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей, а также на линии соприкосновения.

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На неподконтрольных украинской власти территориях Донбасса с августа 2014 года по июль 2015 года было выдано 212 638 детских наборов.

Семьи с детьми из населенных пунктов на линии соприкосновения получили 7 697 наборов для малышей.

Семьи-переселенцы с детьми до 2-х лет, которые находятся на подконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей, получили 29 767 детских наборов.

Детские наборы от Штаба Рината Ахметова по составу делятся на 2 категории, в зависимости от возраста ребенка: от 0 до 1 года, и от 1 до 2 лет. В наборы входят детские овощные и фруктовые пюре, детские каши и смеси, манная крупа, овсяные хлопья.

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Гуманитарный штаб Рината Ахметова продолжает обеспечивать продуктовыми наборами деток Донбасса, и в течение июля планирует доставить 39 тысяч детских наборов для семей с детьми до 2-х лет из Донецкой и Луганской областей по обе стороны линии соприкосновения.