ВИЧ-инфицированные на оккупированных территориях смогут получать препараты от ЮНИСЕФ

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава Украины, об этом заместитель министра здравоохранения Игорь Перегинец заявил во время селекторного совещания с региональными центрами по профилактике и борьбе со СПИДом.

Также сообщается, что региональные центры обеспечены препаратом ламивудин до конца июля, препаратом ламивудин/зиновудин – до середины июля, препаратом эфавиренз – минимум, до сентября 2015 года. Именно в этих трех препаратах – ламивудин, ламивудин/зидовудин и эфавиренз ощущается наибольшая потребность, и именно эти препараты должны быть поставлены компанией «Фиолис Трейд ЛТД».

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Министерство здравоохранения осуществило оплату за поставку данных препаратов в декабре 2014 года в 100% объеме.

«По состоянию на сегодняшний день «Фиолис Трейд ЛТД» (преемник «Вектор-Фарма») поставил в полном объеме препарат ламивудин на сумму более 4 млн грн. Препарат сейчас находится на складах «Укрвакцины», начат процесс контроля качества в областной лаборатории Гослекинспекции. Ожидаем, что контроль качества будет завершен через три дня. Планируется, что до конца следующей недели препарат будет доставлен в регионы Украины», - отметил Перегинец.

По его словам, по состоянию на 30 июня 2015 года, по данным поставщика, был осуществлен следующий транш в размере 6 млн грн за частичную поставку препарата ламивудин/зидовудин. Это дает основания ожидать поставку лекарственного средства в ближайшее время.

Руководитель отдела закупок и поставки Украинского центра контроля над социально-опасными болезнями Минздрава Сергей Страшук сообщил о шагах министерства, Центра и пациентских организаций по обеспечению непрерывного лечения больных ВИЧ/СПИДом.

«Мы проводим ежедневный мониторинг ситуации по обеспечению больных ВИЧ/СПИДом лекарствами для АТР. Чтобы исключить возможность прерывания лечения принято и согласовано с Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, малярией и туберкулезом (Глобальный фонд) решение о предоставлении терапии пациентам АРТ независимо от источников финансирования»,- сообщил Страшук.

«Мы также используем избыточные резервы и резервы пенитенциарной службы Украины, чтобы распределить препараты по регионам, где ситуация наиболее сложная», - добавил Страшук.

Минздрав Украины также создал экспертную группу с участием ведущих врачей и медицинских экспертов для разработки методических рекомендаций по переводу пациентов на другие схемы лечения. Однако в июне такой перевод не понадобился, поскольку в регионах было достаточное количество препаратов.