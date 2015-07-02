Политика в отношении изменений в системе здравоохранения должна быть агрессивной - Саакашвили

Глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили отмечает отсутствие улучшения в сфере здравоохранения Одесской области за последнее время.

Об этом Саакашвили заявил 1 июля во время встречи с международными донорами с целью привлечения инвестиций в Одесскую область. Запись части выступления председателя ОГА, посвященной ситуации со здравоохранением в области, выложена в Facebook.

«Старая система распадается, а новой не видно, люди недовольны, в больницах процветает взяточничество и другие поборы и ничего не улучшилось за последнее время, а наоборот, многое ухудшилось. Безусловно, очень важно, когда министр не берет взяток, но более важно, чтобы врачи также их не брали», - заявил Саакашвили.

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Он считает, что недостаточно декларировать новую политику, необходимо, чтобы люди ее чувствовали. Поэтому он считает, что пришло время честно сказать украинской общественности, что у нас большие проблемы в сфере охраны здоровья, которые вызваны различными причинами, в том числе, сопротивлением старой системы.

«Александр Квиташвили (министр здравоохранения Украины - УНИАН) честный, порядочный, он знает, что нужно делать, но он не смог делать то, что нужно было сделать в системе, которая создана в этой стране. Здесь нужно вести агрессивную политику, не бояться нажить врагов, а также несправедливой критики и всевозможных угроз», - заявил глава Одесской ОГА.

Саакашвили считает, что у Квиташвили таких качеств на данном этапе не оказалось. Он хорошо выполнял свои обязанности, но «ему время уходить с поста министра, и мы все должны найти человека более агрессивного, с большими политическими навыками, который доведет до конца то, что он начал, в частности, заменит старую коррумпированную систему на что-то современное, чего заслуживает пост-майдановская Украина».

Как сообщал УНИАН, 2 декабря 2014 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ о принятии Александра Квиташвили в гражданство Украины и в этот же день он был утвержден в должности министра здравоохранения Украины.

30 июня первый заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко отметил, что его фракция выступает за рассмотрение вопроса о работе министра здравоохранения Квиташвили.