5 полезных свойств черного шоколада

О полезных и даже практических волшебных свойствах шоколада было известно еще древним инкам, которые готовили из какао зерен особый, очень полезный напиток. Почему стоит добавить черный шоколад в свой рацион, пишет sunny7.ua.

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний

Черный шоколад полезен для сердца и сосудов. Дело в том, что в нем содержатся биологически активные вещества из группы флавонидов, которые препятствуют образованию тромбов. Так что кусочек хорошего черного шоколада ежедневно спасает от инсульта и инфаркта.

ПМС и хорошее настроение

Уже давно доказано, что вещества, содержащиеся в черном шоколаде, положительно влияют на настроение, особенно это относится к женщинам в период месячных. Ко всему прочему черный шоколад снимает болезненные ощущения.

Афродизиак

Поднять сексуальный настрой можно с помощью черного шоколада. Это относится как к женщинам, так и мужчинам. Возможно, поэтому мужчины любят баловать женщин шоколадными конфетами.

Концентрация и внимание

Исследователи пришли к выводам, что именно черный шоколад (60% какао и выше) лучше всего повышает концентрацию внимания, однако он поднимает и кровяное давление. Но этот вопрос ученые решили очень просто: шоколад нужно употреблять с зеленым чаем, который понижает давление.

Красота и молодость

Не так давно в Англии учеными была открыта компания Lycotec, которая занимается производством шоколада, предотвращающего появление морщин. В состав шоколада входит 70% какао, а также высокий процент двух мощных антиоксидантов — полифенола и астаксантина. Как утверждают разработчики данной рецептуры, одна плиточка этого чудо-шоколада весом всего 7,5 грамма может обратить вспять естественный процесс старения кожи.

Полезные свойства шоколада не ограничиваются описанными выше, их гораздо больше. Важно лишь выбирать качественный черный шоколад с высоким процентом содержания какао масла.