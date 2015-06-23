За сутки на Донбассе 12 военных получили ранения
12:56, 23 июня 2015Страна
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Об этом на брифинге сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко
За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции погиб один украинский военный, 12 получили ранения / Фото: facebook.com/yashka.tsygankov
За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции погиб один украинский военный, 12 получили ранения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.
Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 22 июня, боевики 85 раз обстреляли позиции военных и мирных населенные пункты.
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