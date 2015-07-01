Первые сутки июля сделали длиннее на одну секунду
10:32, 01 июля 2015Страна
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Планета Земля под действием гравитационного поля Солнца стала замедлять вращение вокруг своей оси
Земля замедляет движение вокруг оси / Фото: Urthecast
Первые сутки июля стали длиннее на одну секунду.
Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», такое решение приняла Международная служба вращения Земли, расположенная в Париже.
Необходимость добавления одной секунды ученые объясняют тем, что планета под действием гравитационного поля Солнца стала замедлять вращение вокруг своей оси.
Процедура с изменением времени может быть причиной компьютерных сбоев.
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