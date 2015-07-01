Первые сутки июля сделали длиннее на одну секунду

Первые сутки июля стали длиннее на одну секунду.

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», такое решение приняла Международная служба вращения Земли, расположенная в Париже.

Необходимость добавления одной секунды ученые объясняют тем, что планета под действием гравитационного поля Солнца стала замедлять вращение вокруг своей оси.

Процедура с изменением времени может быть причиной компьютерных сбоев.