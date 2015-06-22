На Солнце сегодня может произойти мощная вспышка: как уберечь здоровье

Об этом говорится в сообщении российского Института прикладной геофизики имени академика Федорова, сообщают РИА Новости.

Ученые отмечают, что в одной из наблюдаемых в настоящий момент на диске Солнца групп пятен за прошедшие сутки зарегистрирована одна вспышка М1.0 класса, продолжительностью 41 минута и две вспышки С класса.

Согласно прогнозу космической погоды от ИПГ на 22 июня, ожидается, что вспышечная активность будет умеренная, но есть вероятность вспышек Х класса, в том числе протонных.

Читайте такжеМагнитные бури могут обострять артрит

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Мощные вспышки при определенных условиях могут привести к магнитным бурям на Земле.

Большие магнитные бури нередко влекут за собой сбои в системах связи, выводят из строя спутники и навигационную аппаратуру. На организм человека самое негативное влияние оказывают малые магнитные бури. Нарушения сна и работоспособности, раздражительность и нервозность могут почувствовать даже совершенно здоровые люди, предупреждают медики. Чтобы предотвратить недомогание следует больше времени отводить на отдых и сон, говорят специалисты. Они рекомендуют в такие дни заблаговременно принимать назначенные врачом препараты, избегать серьезных физических и эмоциональных нагрузок.

Чтобы облегчить свое состояние во время магнитных бурь, необходимо укреплять центральную, вегетативную нервную и сердечно-сосудистую систему. Кроме этого, нужно отказаться от употребления крепких алкогольных напитков и ограничить курение. Также в эти дни рекомендуется снизить физическую нагрузку, включить в рацион растительную пищу, кисломолочные продукты, нежирное мясо.