Минздрав стал главным распорядителем средств для завершения строительства в Охматдете

Как сообщили УНИАН в Минздрве, правительственный документ регулирует правила использования средств государственного бюджета для обеспечения выполнения Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2015 год» и завершение работ по строительству современного лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы «ОХМАТДЕТ».

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Согласно принятого решения, главным распорядителем средств определен Минздрав. Реализация данного проекта постановления не требует дополнительных средств, поскольку будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных по соответствующей бюджетной программе.

«Этот документ дает возможность двигаться вперед и начать процедуру конкурсных торгов для определения генерального подрядчика по строительству больницы «ОХМАТДЕТ», - сообщила Ирина Коваль, Директор Государственного предприятия «Укрмедпроектбуд».