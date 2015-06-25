Сегодня во второй половине дня и завтра в Украине ожидаются сильные ливни, грозы и град. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, по информации Гидрометцентра, в связи с перемещением с юго-востока и активизацией циклона в Украине, кроме западной части, ожидается усложнение погодных условий: сегодня во второй половине дня в восточных, южных областях и на Днепропетровщине, в течение 26 июня также в центральных и северных областях грозовые дожди, в отдельных районах сильные ливни, град.

Завтра ночью в центральных, днем и в северных областях местами очень сильные дожди, днем на Левобережье, в отдельных пунктах крупный град и шквалы 25-28 м/сек.

Госавтоинспекция Украины призывает водителей быть внимательными и осторожными за рулем, неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.