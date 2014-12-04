ВОЗ представила новое руководство по борьбе с раком шейки матки

Новые рекомендации упрощают и делают менее дорогостоящей защиту женщин от онкологического заболевания.

Так, эксперты международной организации указали на возможность использования сокращенной схемы вакцинации против ВПЧ. Рекомендованная программа вакцинации девочек в возрасте 9-13 лет предусматривает две инъекции вакцины, а не три, как ранее.

Использование вакцины против папилломавирусной инфекции приводит к образованию в крови специфических антител и обеспечивает длительную защиту женщины от заболеваний, вызванных вирусом папилломы человека (ВПЧ), включая рак шейки матки. Ряд исследований подтвердили, что количество антител в крови у женщин, получивших две дозы препарата, было сопоставимо с уровнем антител у пациенток, прошедших расширенный курс вакцинации.

По подсчетам ВОЗ, внедрение сокращенного курса снизит стоимость вакцинации и будет способствовать популяризации иммунопрофилактики против ВПЧ.

В новом руководстве также указано, что при получении негативных результатов пап-теста, повторный анализ может проводиться через пять лет. Сейчас в большинстве стран женщинам рекомендуется проходить исследование каждые два года после достижения 18-летия.

По оценкам ВОЗ, в мире проживает более одного миллиона женщин, страдающих раком шейки матки, причем многие из них не имеют доступа к средствам профилактики и лечения онкологического заболевания.

Ремедиум