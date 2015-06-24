Дети с диабетом, которые проживают на оккупированных территориях, не могут получить инсулин

Об этом в ходе круглого стола «Год после начала конфликта: Гуманитарная карта потребностей мирных жителей Донбасса и блокирование гуманитарной помощи» заявила координатор Гуманитарного штаба Рината Ахметова Римма Филь.

«Нет инструмента, чтобы ввозить инсулин больным детям. Нужны четкие и прозрачные правила доставки помощи, продуктов и медпрепаратов, нужен отдельный пункт пропуска для гуманитарных грузов. Если мы все-таки считаем, что там граждане Украины, то мы должны помочь людям, которые попали в беду», - сказала Филь.

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Помощник Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка Владимир Вовк подчеркнул, что проинформирует об этой проблеме детского омбудсмена Николая Кулебу.

«Дети - особенно уязвимая категория. О проблеме, которая касается доступа к жизненно важным медицинским препаратам, в частности инсулина, я сообщу Николая Кулебе. То, что делает сейчас Гуманитарный штаб Рината Ахметова, очень важно для всей страны. Без всяких сомнений, в такое время не может быть никаких споров и политических окрасок. Акцент только на том, который мы можем сделать следующий шаг для решения проблемы», - считает Вовк.