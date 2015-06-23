Более 90% жителей неподконтрольных Украине территорий имеют симптомы "травмы войны"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила научный сотрудник Киевского международного института социологии Дарья Пирогова в ходе презентации «Исследования потребностей в гуманитарной помощи жителей Донецкой и Луганской областей», проводившегося по заказу Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

«93% опрошенных переживали травмирующее событие с момента начала конфликта на Донбассе и/или жалуются на хотя бы один симптом, который может быть связан с психологической «травмой войны», - сказала Пирогова.

Читайте такжеОколо 15 тысяч детей, переживших посттравматический синдром, получили помощь психологов штаба Ахметова

Она отметила, что среди жителей оккупированных территорий и переселенцев существует стигма в отношении обращения к психологу.

«Потребность в психологической помощи по-прежнему является неважной, по оценкам жителей. О возможности получить психологическую помощь знают в Дзержинске, Енакиево, Харцызске, Дебальцево, Луганске. В Донецке знают о психологической помощи, которую предоставляет гуманитарный штаб «Поможем», - сказала Пирогова.

Она подчеркнула, что жители оккупированных территорий предполагают, что в скором будущем возникнет потребность в лечении алкоголизма среди населения.

Читайте такжеВ Донецкой области будут работать мобильные группы психологов

Представитель штаба Ахметова Дарья Касьянова подчеркнула, что война и процесс переселения являются кризисными состояниями для человека.

«Тут является очень важным удовлетворение базовых потребностей – в еде и безопасности, в жилье. Сегодня эти потребности у жителей неподконтрольных территорий и переселенцев не удовлетворены. Люди обращаются к психологам с жалобами нарушения сна, тревогами, страхами. И только в условиях работы с детьми мы можем оказывать влияние на взрослых. Потому что через ребенка мы помогаем всей семье», - сказала Касьянова.

Читайте такжеСоветы психолога: как помочь близкому человеку победить психологическую травму

Она отметила, что психологическая травма войны имеет отдаленные последствия. «У большинства детей – признаки «травмы войны»: они напуганы, плохо спят, у них плохой аппетит, много переживаний. Мы работаем в Донецке, Мариуполе, Енакиево, других отдаленных населенных пунктах Донбасса. Помощью психологов штаба Ахметова охвачены более 16 тыс. детей. До конца года мы планируем оказать психологическую помощь более 100 тыс. детям. Занятия в наших группах расписаны на год», - сказала Касьянова.

*** Исследование проводилось 2-14 июня. Оценивались потребности в гуманитарной помощи жителей городов Донецкой и Луганской областей. Опросы проводил Киевский международный институт социологии методом телефонного интервью с помощью компьютера (CATI). Опрашивались люди старше 18 лет из 27 наиболее нуждающихся городов.